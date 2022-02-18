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Aytemiz Alanyaspor'da başkandan taraftara çağrı

#Aytemiz Alanyaspor#Hasan Çavuşoğlu#Süper Lig
Aytemiz Alanyasporda başkandan taraftara çağrı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor taraftarına, ’Trabzonspor maçında tribünleri dolduralım’ çağrısında bulundu.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. Hafta mücadelesinde 20 Şubat Pazar günü lider Trabzonspor’u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor’un Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri’ndeki açıklamasında taraftara seslenerek, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına tüm futbolseverleri davet etti.

Taraftardan Trabzonspor mücadelesinde tribünleri doldurmalarını isteyen Çavuşoğlu, "Bu hafta çok önemli bir rakip ile oynayacağız. Trabzonspor lider konumda. Rakip takımların konumunun ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendi takımına odaklandığı için bizim için sadece Alanyaspor’un ne yapacağı önemli. Umarım iyi bir maç olur. İzleyenler iyi bir maç izler. Burada önemli olan taraftarımızın stada gelmesi takımımızı desteklemesi" dedi.

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24’üncü hafta oynanan Galatasaray maçındaki Alanyaspor taraftarlarının tezahüratına da değinen Başkan Çavuşoğlu, "Galatasaray, Avrupa şampiyonu olmuş Türkiyemiz’deki en büyük kulüplerden biridir. O tezahüratlar bizi üzdü. Onların gerçek Alanyaspor tarafları olmadığını da biliyoruz. Herhangi bir takım ya da futbolcu aleyhinde kötü söz söylenmesine karşıyız" şeklinde konuştu.

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#Aytemiz Alanyaspor#Hasan Çavuşoğlu#Süper Lig

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