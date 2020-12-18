Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmana sakatlıkları bulunan Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam katılmazken, Ahmet Günay ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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