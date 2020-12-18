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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

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Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmana sakatlıkları bulunan Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam katılmazken, Ahmet Günay ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak

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