Aytemiz Alanyaspor yorgunluk attı

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçının hazırlıklarına ara vermeden İstanbul’da başladı. Günü iki ayrı grup halinde yapılan çalışmalarla tamamlayan turuncu yeşilli takımda, Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise antrenmanı Riva Milli Takım Tesisleri’nde gerçekleştirildi.



Yapılan yenileme antrenmanı aerobik çalışmayla başladı. Daha sonra spinning çalışması yapan futbolcular, son olarak yorgunluğun daha çabuk atılmasını sağlayan soğuk odaya alındı. Ağız maskesi, eldiven ve kulak bandı takan futbolcular, 3’er kişilik gruplar halinde ilk olarak eksi 50 derecelik, ardından eksi 100 derecelik soğuk odaya girdi. Futbolcular yenileme çalışmasını 2 ile 3’er dakika soğuk odalarda kaldıktan sonra tamamladı.

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