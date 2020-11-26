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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile sözleşme uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 19:51 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile sözleşme uzattı

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Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile sözleşme uzattı
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 1,5 yıl önce kadrosuna kattığı Jose Carlos Coentrao Marafona'nın sezon sununda sona erecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, 33 yaşındaki kaleci Marafona ile sözleşme uzattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Marafona'yı Portekiz'de 2 yıl önce tanıdım. İyi ki tanımışım. Kendisinin ne kadar kaliteli bir kişi olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım. İyi ki Marafona'yı Alanyaspor'a getirmişiz. Yeni sözleşmesi her iki taraf için de hayırlı olsun. Kalede duruşu ve kişiliğiyle inşallah kat edeceğimiz çok yol var. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Marafona ise burada çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için Başkan beye teşekkür ediyorum. Elbette Alanyaspor'un başarısı için mücadele ediyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile sözleşme uzattı

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