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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 22:15,Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

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Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından top kapma ve şut çalışması yapıldı.

Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram izninin ardından 26 Mayıs Salı günü devam edecek

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