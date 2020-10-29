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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 19:54 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapmanın ardından, tam saha taktik ve yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik ekip ve futbolcular tarafından Türk bayrağı açıldı.

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