Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? İşte müsabakanın tarih bilgisi

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Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak olan maç pek çok kişi tarafından heyecanla takip edilecek. İşte, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü yapılacak. Müsabaka saat 16:00'da başlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 23. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 54'e çıkardı. Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir'de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü.