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Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

#Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Maçı#Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman İşte müsabaka tarihi

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak olan maç pek çok kişi tarafından heyecanla takip edilecek. Peki, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Pek çok futbolsever de müsabakanın tarihine odaklandı. İşte, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü yapılacak. Müsabaka saat 16:00'da başlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 23. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 54'e çıkardı. Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir'de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü.

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