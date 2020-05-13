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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 21:28,Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

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Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
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Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde iki grup halinde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık, top kapma ve şut çalıştı. Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek

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