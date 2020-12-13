Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11 kadrosu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?



13 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.



Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler



Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Tzavellas, Caulker, Boubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, N’Sakala, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan (Mensah), Larin, Aboubakar

Josef, Hasic ve Larin dönüyor

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın’ın 11’de düşündüğü isimlerin başında geliyor. Covid-19 testi negatife dönen genç oyuncu Ajdin Hasic de bu maçta forma giyebilecek durumda. Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in sakatlıkları sürüyor. 2 futbolcu, Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Takımın önemli isimlerinden Valentin Rosier ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcu, Alanyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.

Çağdaş Atan kulübede olacak

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran Akdeniz ekibinde, Teknik Direktör Çağdaş Atan bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor, İzmir’den de 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan’a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın’ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini alabilecek. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor’da eksik isimler bulunuyor. Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Steven Caulker ve Moubandje sakat, Salih Uçan ise cezalı durumda.

Beşiktaş’ın yenilgisi yok

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı lig maçı olan bu mücadelelerde Beşiktaş’ın rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. 2018-2019 sezonunda ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken, kalan 7 maçın tamamını Beşiktaş kazandı. Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 17 gol atarken, Alanyaspor ise rakibine 5 golle cevap verdi.