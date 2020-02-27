Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Şampiyonluk rekabetinin git gide arttığı Süper Lig'de futbolseverlerin gözü bu maçta olacak. İşte, Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler...

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı 28 Şubat Cuma günü oynanacak. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

LJAJİC HAZIR

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayabilecek duruma geldi.

Sakatlıkları nedeniyle hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'da sıkıntı bulunmuyor.

Henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz'ün ise yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.