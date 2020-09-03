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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Babacar'ı transfer etti!
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DHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Babacar'ı transfer etti!

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Aytemiz Alanyaspor, Babacar'ı transfer etti!
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Aytemiz Alanyaspor, Senegalli santrfor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alanyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu yeşilli takım Senegalli santrfor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya Ligi'nde 166 maçta 39 gol atıp, 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

 

Aytemiz Alanyaspor, Babacarı transfer etti

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