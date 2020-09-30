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GeriFutbol Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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