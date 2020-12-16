Aytemiz Alanyaspor Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada. İşte, Aytemiz Alanyaspor Adanaspor maçı hakkında ayrıntılar...

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı bugün saat 16:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)