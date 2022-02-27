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Aytemiz Alanyaspor 5-1 İttifak Holding Konyaspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Alanyaspor#Konyaspor
Aytemiz Alanyaspor 5-1 İttifak Holding Konyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi.

Alanyaspor-Konyaspor maçından en özel fotoğraflarAlanyaspor-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar
Alanyaspor-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar

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Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı.

Alanyaspor, 11. dakikada geriye düştüğü mücadelede sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor, 11. dakikada Abdülkerim ile öne geçerken 26. dakikada Adil'in kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.

Akdeniz ekibinin galibiyet gollerini ise 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada Diedhiou, 42. dakikada Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Konyaspor'un 2 golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Alanyaspor'un puanı 43 oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

7. dakikada Zymer Bytyqi’nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.

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11. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abdulkerim kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'in sert şutu ağlara gitti. 1-1

33. dakikada Alanyaspor serbest vuruş kazandı. kaleyi karşıdan gören bir noktadan Umut Güneş'in vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 2-1

35. dakikada ceza sahası içinde Skubic topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Diedhiou topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 3-1

43. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Novais'in aşırtma vuruşu filelere gitti. 4-1

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Amilton, Mpoku, Bytyi, Ahmed Hassan

 

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#Süper Lig#Alanyaspor#Konyaspor

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