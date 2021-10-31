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Aytemiz Alanyaspor 2 - 2 Göztepe (Maç özeti)

#Süper Lig#Göztepe#Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor 2 - 2 Göztepe (Maç özeti)

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor, 89. dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı ve mücadele 2-2 sona erdi.

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Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Erken yediği golle 1-0 yenik duruma düşmesine karşın 2-1 öne geçmeyi başaran İzmir ekibi, 89. dakikada yediği gole engel olamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor'un gollerini 3. dakikada Davidson ve 89. dakikada Milunovic kaydetti. Göztepe'nin sayıları, 62. dakikada Tijanic ve 78. dakikada Lourency'nin ayağından geldi.

Göztepe bu sonuçla puanını 9'a yükseltti. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkarak Alanyaspor ise puanını 21 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca yerden ceza sahası içine ortaladı. Davidson gelişine ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla ceza sahası sağ köşede buluşan Efecan Karaca bekletmeden içeriye gönderdi. Diedhiou'nun dokunduğu top ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maç VAR kontrolü nedeniyle bir süre durdu.
43. dakikada Göztepe'nin orta alanda kazandığı topla buluşan Soner Aydoğdu, sağdan bindiren Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun kaleyi köşeden gören yerden çektiği şut üst direğe çarparak dışarı çıktı.

53. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Berkan Emir, ceza sası içine Lourency'e çıkardı. Yüzünü kaleye dönen bu futbolcunun köşeye göndermek istediği topu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.
62. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen atakta Lourency topla, rakibini ceza sahası içinde geçerek ortasını yaptı. Tijanic'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1
78. dakikada Göztepe öne geçti. Obinna'nın orta alanda gelişine vurduğu topu Milunovic, kafayla kalecisine vermek istedi. Meşin yuvarlak kısa düşerken Lourency ve kaleci Serkan topa aynı anda hamle yaptı. Rakibinden önce kafa vuruşunu yapan Göztepeli futbolcu topu ağlarla buluşturdu: 1-2
88. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kısa pasında Emre Akbaba'nın penaltı noktasına yakın bölgedeki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Geri dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat bunu da çıkardı.
89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Milunovic'in kafa vuruşunda top rakip oyunculardan sekerek ağlarla buluştu: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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#Süper Lig#Göztepe#Alanyaspor

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