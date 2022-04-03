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Aytemiz Alanyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

#Alanyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Aytemiz Alanyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maçta gülen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçından fotoğraflarAytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçından fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Rakibini 2-1 yenen ev sahibi ekip, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı.

Alanyaspor'a galibiyeti, 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan'ın golleri getirdi. Rizespor'un tek sayısı, 66. dakikada Papiss Cisse'nin ayağından geldi.

Son 6 maçta 5. yenilgisini alan Rizespor, 26 puanda kaldı ve kümede kalma yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Alanyaspor ise puanını 52'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanatta Candeias’ın pasıyla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinden direkt kaleyi düşünün Akbaba’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
12. dakikada Alanyaspor’da Novais ceza sahası dışında çektiği şut dışarı çıktı.
22. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor’da Gedson Fernandes’in vuruşu az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından yerden sert şutu Rizespor savunmasına çarparak kornere çıktı.

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#Alanyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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