Aytemiz Alanyaspor 2-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Bakasetas'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Alanyaspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Bakasetas çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Son sözü 90+1. dakikada penaltıdan Aboubakar söyledi ve Beşiktaş, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Alanyaspor'da 82. dakikada Babacar kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 19 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 26 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü.

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MAÇTAN DAKİKALAR

9' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşu savunmada Josef uzaklaştırdı. Ardından Siopis'in ceza sahası dışından gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

13' Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

25' Ghezzal'ın ceza sahasında eliyle dokunup dokunmadığı kontrol ediliyor.

26' Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi!

26' Bakasetas top ve kaleci Utku'yu ayrı köşelere gönderdi

37' Ceza sahasının sağında topla buluşan Caulker'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

42' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunun devamından sol kanattan yapılan ortaya Tayfur kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı

51' Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Utku'da kaldı.

52' N'Koudou'nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi, topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı

57' Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, Dorukhan Toköz'ü formasından çektiği için sarı kart gördü.

60' Ghezzal'ın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti

70' Alanyaspor'da Davidson'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

79' Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı

82' Babacar, Rıdvan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

90+1' Penaltı atışını gole çeviren Aboubakar takımının umutlanmasını sağladı!

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar