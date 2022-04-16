Aytemiz Alanyaspor 1-3 Antalyaspor (Maçın özeti)

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Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Akdeniz derbisini Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wright, 40 ve 58. dakikalarda Gökdeniz kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Diedhiou kaydetti.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Nuri Şahin'in öğrencileri, puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor'dan sonra bu sezon ilk kez üst üste 6 maç kazanan takım olan Antalyaspor'un yenilmezlik serisi ise 11 maç oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3üncü dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topu çalan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Rakibini 2ye 1 yakalayan Candeias sağdan koşu yapan Wilsona pasladı. Topu kazanan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere tokatladı.



15inci dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Emreden topu alan Efecan rakip ceza sahası çaprazından topu arka direğe gönderdi. Burada topu indiren Candeias geriden ceza sahasına yaklaşan Emreye tekrar topu kazandırdı. Rakibinden sıyrılan Emre Akbabanın sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çıkardı.



17nci dakikada Antalyasporun kazandığı köşe vuruşunda sağ köşede topun başına geçen Fernando penaltı noktasının arkasına gönderdi. Burada yükselen Luiz topu kalenin önüne indirdi. Topu önünde bulan Haji ise gelişine sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



40ıncı dakikada gelişen Antalyaspor kontratağında orta sahada Efkandan topu kazanan Fernandonun gönderdiği uzun topu kontrol eden Luiz topu ceza sahası sol çaprazına taşıyarak arka direğe doğru gönderdi. Geriden hızla sokulan Gökdeniz ise gelişine vurarak topu kaleci Marafonanın sağından filelere gönderdi: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım Antalyasporun 2-0lık üstünlüğüyle sonlandı.



58nci dakikada kendi sahasından Veysel topu yükseltti. Ceza sahasının yaklaşık 10 metre önünde topu karşılayan Awaziem topu bacaklarının arasından kaçırınca Gökdeniz hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle baş başa kalan Gökdeniz, kendisinin 2nci, takımının 3üncü golünü ağlara gönderdi: 0-3.



78inci dakikada da sağdan ceza sahasına sokulan Emre Akbaba içeride topu geriden ceza alanına giren Famara Diedhiouya aktardı. Kaleciyle baş başa kalan Diedhiou kontrol ettiği topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-3.



Karşılaşma Antalyasporun 3-1lik üstünlüğüyle sonlandı.

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İLK 11'LER

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Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Borja, Awaziem, Milunovic, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias

Antalyaspor: Boffin, Güray, Kudriashov, Bünyamin, Veysel, Hakan Özmert, Fernando, Doğukan, Gökdeniz, Luiz Adriano, Haji Wright