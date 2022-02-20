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Aytemiz Alanyaspor 0-4 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Alanyaspor - Trabzonspor#Alanyaspor - Trabzonspor Maçı
Aytemiz Alanyaspor 0-4 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Alanyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflarAlanyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
Alanyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig’de zirvenin sahibi Trabzonspor, 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-0'lık skorla kazandı.

Bordo-mavililer, 5 ve 26. dakikalarda Nwakaeme ile bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde ise sahneye Cornelius çıktı ve farkı 3'e çıkardı. İlk yarıda son sözü ise 39. dakikada Dorukhan söyledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan lider Trabzonspor'un puanı 63'e yükseldi. Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada kaleci Marafona’nın verdiği pasta araya giren Dorukhan’ın müdahalesiyle top ceza sahası içerisindeki Nwakaeme’nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

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15. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas’ın şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

20. dakikada sol kanattan topu alan Nwakaeme, iki kişiyi çalımlayarak geldiği ceza yayı üzerinde yerden sert bir vuruş yaptı, top kaleci Marafona'da kaldı.

21. dakikada savunma arkasına sarkan Candeias, sol çaprazdan içeriye doğru girer girmez vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan'dan kornere gitti.

26. dakikada sol kanattan Puchacz’ın ortasına iyi yükselen Cornelius’un kafa vuruşunu kaleci Marafona çeldi. Seken topu iyi takip eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

36. dakikada kaleci Marafona’nın hatalı pasını önünde bulan Cornelius, ceza sahası içerisinde defans oyuncusunu çalımlayıp sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-3

39. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda defans topu uzaklaştırdı, Siopis’in ceza sahası yayından orta şut karışımı vuruşuna altı pas önünde yükselen Dorukhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

44. dakikada Nwakaeme’nin ara pasında topla buluşan Cornelius'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağı ile ceza sahası içinden yaptığı yerden vuruşta topu direğin yanında dışarıya gitti.

49. dakikada Novais’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

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59. dakikada kazanılan serbest vuruşta yerden gelen pası Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine doldurdu, ceza sahası içerisinde topun gelişine vuran Milunovic’in şutu az farkla direğin yanından auta gitti.

65. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine girmek isteyen Candeias, Ahmet Can’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eduardo’nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Akbaba ortaladı, savunma topu karşıladı. Dönen topa Candeias gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Fuertes’in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşunu yapan Candeias topu üstten auta gönderdi.

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İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Milunovic, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

 

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