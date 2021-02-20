Aytaç Kara'dan Karagümrük öfkesi! 4. hakeme şikayet etti..
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük'ü konuk ederken; seyircisiz maça saha içindeki diyaloglar damga vurdu.
Uğur Yapıcı | Spor Arena
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Karagümrük'ün İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadelede saha içi diyalogları dikkat çekti.
Sert geçen maç sık sık dururken, seyircisiz karşılaşmada oyuncular arası konuşmalar da net şekilde duyuldu.
Karagümrük'ün teknik sorumlusu Şenol Can, kaleci Aykut ve Ademi'ye uyarılarda bulunurken Kasımpaşa cephesi rakibin sertliğinden yakındı.
SAHA İÇİNDE NELER KONUŞULDU?
- Aytaç Kara'dan 4. hakeme: Dirseklerle giriyorlar top oynayamıyoruz
- Şenol Can'dan Ademi’ye: Pres yap Kemal”
- Fuat Çapa: “Yeter artık! Top oynadığımız kabahat”