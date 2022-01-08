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Ayşegül Mert gözünü zirveye dikti! Bir yılda 195 basamak atladı

#Ayşegül Mert#Tenis#Spor
Ayşegül Mert gözünü zirveye dikti Bir yılda 195 basamak atladı
Adil Demirçubuk

Kemer Country Club sporcusu Ayşegül Mert, dünya klasmanında müthiş bir yükseliş gösterdi. Gençlerde dünyanın en yetenekli tenisçileri arasında gösterilen Ayşegül Mert, 2022 sonunda profesyonelliğe geçip, adını dünya sahnesinde duyuracak. Yılın 11 ayını Türkiye’den uzakta geçirecek kadar kendini bu spora adayan Ayşegül, “Eğitimime de devam edeceğim ama önceliğim tenis olacak” diyor.

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Hiçbir başarı tesadüfi değildir, arkasında mutlaka bir emek ve fedakârlık vardır. Ama bazı başarılar vardır ki, onlara ulaşmak için bunlar da yetmez; adanmışlık gerekir. Teniste genç kızlar kategorisinde Türkiye’nin 1 numarası olan ve dünya klasmanında 55. sıraya yükselen Ayşegül
Mert de büyük şampiyonların yolundan giden bir yetenek. Geçtiğimiz yılın tam 11 ayını evinden hatta Türkiye’den uzakta geçirmeyi göze alacak kadar kendini adamış olan Ayşegül, “Artık bir yol ayrımına geldim. Eğitimime de devam edeceğim ama birinci önceliğim tenis” diyor.

ITF’in Avustralya Açık takımına seçildi

Kemer Country Club sporcusu olan Ayşegül Mert, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF) Avustralya Açık Turnuvası genç kızlar kategorisi için tüm dünyadan seçtiği 4 kişilik tur takımına girmeyi başardı. Bu turnuvada ana tabloda mücadele edecek tek Türk olan Ayşegül, halen antrenmanlarını Novak Djokovic’in Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da açtığı Novak Tennis Center’da sürdürüyor. Kemer Country Club’da bir araya geldiğimiz 17 yaşındaki genç yetenek, bundan sonra izleyeceği yolu anlattı...

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Ayşegül Mert gözünü zirveye dikti Bir yılda 195 basamak atladı

5 yaşından beri tenis oynuyor

· Kendini kısaca tanıtır mısın? Tenise nasıl başladın?

2004 İstanbul doğumluyum. Okyanus Koleji’nde 11. sınıf öğrencisiyim. Tenise 5 yaşında Kemer Country’de başladım. Başka sporlarla da uğraştım ama tenisi çok sevdim ve bunda devam ettim.

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· Gördüğüm kadarıyla annen Ebru Hanım sürekli yanında, seninle beraber...

Annem, turnuvalar hariç her zaman yanımda. Turnuvalara antrenörümle gitmeyi tercih ediyorum. Ayrıca 4 yıldır beraber çalıştığım psikoloğum Simru Kavak var. Kariyerimde en büyük şanslarımdan biri onunla tanışmam oldu. Birçok başarımda onun da benim kadar emeği var.

2021’de birçok ‘ilk’e imza attı

· 2021’i yeni bitirdik, senin için nasıl geçti?

2021’e 250 numarada başladım, 55’te bitirdim. Birçok ilki başardım. Avrupa’nın en iyi 8 genç tenisçisi arasına seçildim. İstanbul’da 25 bin dolar ödüllü bir turnuvada ilk 200 ve 500’de yer alan iki oyuncuyu eledim. Mayıs-haziran arası üç ITF turnuvası kazandım. Bu süreçte 25 maçın 24’ünden galip ayrıldım.

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Ayşegül Mert gözünü zirveye dikti Bir yılda 195 basamak atladı

· Bundan sonraki hedeflerin neler?

Yıl sonuna kadar gençlerde oynayacağım. Asıl hedefim tabii ki Grand Slam’lerde ana tabloda oynamak, şampiyonluk kazanmak.

Djokovic’le beraber idman yapıyoruz

· Tenis eğitimini ve idmanlarını Novak Djokovic’in Belgrad’daki Novak Tennis Center’da sürdüren Ayşegül Mert, bunun sebebini şöyle açıklıyor:

“Türkiye’de birçok yeri denedik ama bir sporcu için gereken her şeyin Sırbistan’da olduğuna karar verdik. Antrenör, fizyoterapist, masör, doktor her şey var.

· Novak Djokovic’le tanıştınız mı?

Tabii ki. Beraber antrenman da yaptık. Novak çok sıcakkanlı biri. · Profesyonellikte yılın 10 ayı seyahatte geçer. Hazır mısın? Hazırım. Zaten son birkaç yıldır böyle yaşıyorum. Yılda 1-1,5 ay buradayım

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YILLIK MASRAF 120 BiN EURO SPONSOR DESTEĞi ŞART

Ayşegül Mert’in en büyük destekçisi olan annesi Ebru Mert, kızını, tenis eğitimi gördüğü Belgrad’da da yalnız bırakmıyor. Kentte bir ev tutup kızıyla beraber yaşayan Ebru hanım, Ayşegül’ün yıllık masrafının 100-120 bin Euro olduğunu belirtip, “Sponsor desteği olmadan bu yükün altından kalkmak çok zor” dedi.

Ayşegül Mert gözünü zirveye dikti Bir yılda 195 basamak atladı

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