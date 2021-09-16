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Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası’nda podyuma çıkıyor

#Aerobik#Cimnastik#Ayşe Begüm Onbaşı
Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa Şampiyonası’nda podyuma çıkıyor

Aerobik cimnastik dalında Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden, Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Avrupa Şampiyonu olabilmek için podyuma çıkıyor.

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Ayşe Begüm Onbaşı, İtalya’nın Pesaro kentinde 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Tek Kadınlar, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde altın madalya arayacak.

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Mayıs ayında Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda kariyerinin ilk Büyük Kadınlar dünya şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez İtalya’da altın madalya arıyor. Yıldız sporcu, 17-19 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Pesara kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Tek Kadınlar, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Sezona Manisa’da düzenlenen Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonası’ndaki 3 altın madalya ile başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü’deki Dünya Şampiyonası’nı da tarihi bir başarı ile tamamlamıştı. Kariyerinin ilk Tek Kadınlar Dünya Şampiyonluğunu hem elemelerde hem de finalde en iyi performansı göstererek elde eden Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de İtalya’da Avrupa Şampiyonu olmaya çalışacak.

 

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#Aerobik#Cimnastik#Ayşe Begüm Onbaşı