'Ayrılmak istediğimizi Galatasaray'a ilettik!' Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardi'de son dakika gelişmesi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve adına şarkılar yorumlanan Mauro Icardi, bu sezonun başında Suudi Arabistan kulüplerinin radarında yer alıyordu. Arjantinli yıldızın, kendisine gelen tekliflere rağmen sarı - kırmızılıları tercih ederek imza attığı öğrenilmişti.

Karim Benzema ve Roberto Firmino'nun ayrıldığı Suudi Arabistan Ligi'ndeki bazı kulüplerin yeniden Mauro Icardi için devreye girdiği öne sürüldü.

AYRILIĞI KABUL EDECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR





Fanatik'in haberine göre Suudi kulüpleri, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından golcü oyuncunun ayrılığı kabul edeceğini düşünerek Icardi'nin menajeriyle temasa geçti.

Haberin Devamı

FIRMINO VE BENZEMA'NIN KULÜPLERİ...





Yıldız futbolcuyu transfer etmek için masada olan kulüplerin Firmino'yu kaptıran Al Ahli ile Karim Benzema'nın veda ettiği Al Ittihad'ın olduğu kaydedildi.

ARJANTİN BASINI: "MANU VE TOTTENHAM DA DEVREDE"





Ayrıca Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'da tekrardan gözde hale gelen Icardi'ye Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu belirtilmişti.

Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedilmişti.

TOPLAMDA 54 GOLE KATKI YAPTI





Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılı formayla toplamda 53 maça çıkan Arjantinli yıldız, 40 gol atıp 14 asist yaptı.

HAKIM ZIYECH İÇİN DE HAREKETE GEÇTİLER





Öte yandan Suudi Arabistan basını, İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın da yakından ilgilendiği Hakim Ziyech için yeni takımlar da devreye girdi.

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr'ın Faslı yıldız için teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların kısa süre içinde masaya oturacağı kaydedildi.

"AYRILMAK İSTEDİĞİMİZİ YÖNETİME İLETTİK"





Ayrıca gazeteci Ayhan Şensoy'a konuşan Ziyech'in menajeri George Gardi, "Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi yönetime ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

STADYUMDA KARŞILANMIŞTI





Hakim Ziyech, Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor ile Rams Park'ta oynanan maçın bitimiyle birlikte stadyum tribünlerinde yer almıştı. Sarı - kırmızılıların transferi duyurmasının ardından Ziyech, taraftarlara üçlü çektirmişti.