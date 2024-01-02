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'Ayrılmak istediğimizi Galatasaray'a ilettik!' Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardi'de son dakika gelişmesi...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Mauro Icardi
Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 12:05

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ve attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi'nin adı, transferde fazlasıyla anılmaya başladı. Bu sezonun başında Suudi Arabistan kulüplerinin tekliflerine rağmen sarı - kırmızılıları tercih eden Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekiplerinin Galatasaray'dan ayrılmayı düşünebilecek olan Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin Hakim Ziyech için de teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Ziyech'in menajeri George Gardi, takımdan ayrılmak istediklerini duyurdu. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve adına şarkılar yorumlanan Mauro Icardi, bu sezonun başında Suudi Arabistan kulüplerinin radarında yer alıyordu. Arjantinli yıldızın, kendisine gelen tekliflere rağmen sarı - kırmızılıları tercih ederek imza attığı öğrenilmişti.

Karim Benzema ve Roberto Firmino'nun ayrıldığı Suudi Arabistan Ligi'ndeki bazı kulüplerin yeniden Mauro Icardi için devreye girdiği öne sürüldü.

AYRILIĞI KABUL EDECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Fanatik'in haberine göre Suudi kulüpleri, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından golcü oyuncunun ayrılığı kabul edeceğini düşünerek Icardi'nin menajeriyle temasa geçti.

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FIRMINO VE BENZEMA'NIN KULÜPLERİ...

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Yıldız futbolcuyu transfer etmek için masada olan kulüplerin Firmino'yu kaptıran Al Ahli ile Karim Benzema'nın veda ettiği Al Ittihad'ın olduğu kaydedildi.

ARJANTİN BASINI: "MANU VE TOTTENHAM DA DEVREDE"

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Ayrıca Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'da tekrardan gözde hale gelen Icardi'ye Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu belirtilmişti.

Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedilmişti.

TOPLAMDA 54 GOLE KATKI YAPTI

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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Sarı kırmızılı formayla toplamda 53 maça çıkan Arjantinli yıldız, 40 gol atıp 14 asist yaptı.

HAKIM ZIYECH İÇİN DE HAREKETE GEÇTİLER

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Öte yandan Suudi Arabistan basını, İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın da yakından ilgilendiği Hakim Ziyech için yeni takımlar da devreye girdi.

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr'ın Faslı yıldız için teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların kısa süre içinde masaya oturacağı kaydedildi.

"AYRILMAK İSTEDİĞİMİZİ YÖNETİME İLETTİK"

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Ayrıca gazeteci Ayhan Şensoy'a konuşan Ziyech'in menajeri George Gardi, "Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi yönetime ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." ifadelerini kullandı.

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STADYUMDA KARŞILANMIŞTI

Ayrılmak istediğimizi Galatasaraya ilettik Menajeri doğruladı... Ziyech ve Icardide son dakika gelişmesi...

Hakim Ziyech, Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor ile Rams Park'ta oynanan maçın bitimiyle birlikte stadyum tribünlerinde yer almıştı. Sarı - kırmızılıların transferi duyurmasının ardından Ziyech, taraftarlara üçlü çektirmişti. 

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#GALATASARAY#TRANSFER#Mauro Icardi

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