Ayrılık sonrası Jose Mourinho'dan flaş karar!

Spor Arena Dış Haber | Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 3. kez sezonu tamamlayamadan görevine son verildi. Tottenham'ın yolları ayırma kararı aldığı Jose Mourinho için İngiliz basınından yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Telegraph'ın haberine göre Jose Mourinho, görevinden ayrıldıktan sonra saatlerce kulüp binasında kaldı.

Futbolcular ile bir toplantı yapan Portekizli teknik direktör, takımdaki son gününde birçok futbolcuyu takım arkadaşları önünde sert bir şekilde eleştirdi.

FUTBOLCULAR RAHATSIZ OLDU

Portekizli teknik direktörün sadece son gün değil, sezon içinde de birçok kez futbolcularını hem takım arkadaşları önünde hem de basına verdiği demeçlerde zor durumda bıraktığı ve futbolcuların da Mourinho'nun bu davranışları yüzünden mutsuz olduğu belirtiliyor.

Jose Mourinho, Inter'de yakaladığı başarılı dönemin hatırlatılması üzerine şimdi neyin değiştiği sorusuna ise 'Futbolcular değişti' cevabı vermişti.

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