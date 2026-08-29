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AyrÄ±lÄ±k iÃ§in para istiyor! Talisca'da kriz

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#AyrÄ±lÄ±k#Talisca
AyrÄ±lÄ±k iÃ§in para istiyor Taliscada kriz
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 29, 2026 08:31

Anderson Talisca ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak isteyen FenerbahÃ§e'ye BrezilyalÄ± futbolcunun ÅŸartÄ± belli oldu.

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Trendyol SÃ¼per Lig'de yeni sezonda mutlak ÅŸampiyonluk hedefleyen FenerbahÃ§e transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

AyrÄ±lÄ±k iÃ§in para istiyor Taliscada kriz

AYRILACAKLAR BELÄ°RLENDÄ°

10+4 yabancÄ± kuralÄ± sebebiyle bazÄ± isimlerle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak isteyen sarÄ±-lacivertlilerde beklenmedik bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

TALISCA BAE YOLCUSU

FenerbahÃ§e, Anderson Talisca'nÄ±n transferi iÃ§in BirleÅŸik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaÅŸmaya vardÄ±.

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AyrÄ±lÄ±k iÃ§in para istiyor Taliscada kriz

TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z Ã§Ä±kan bu iddialar sonucu sosyal medya hesabÄ±ndan olay bir tepkide bulundu. Talisca, "Ä°nsanlar, kullanÄ±lÄ±p sonra bir kenara atÄ±lacak tÃ¼rden harcanabilir varlÄ±klar deÄŸildir." ÅŸeklinde bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.

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KALMAK Ä°STÄ°YOR

2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Anderson Talisca, Ã¶ncelikle takÄ±mda kalmak istiyor. YakÄ±n zamanda daha bÃ¼yÃ¼k bir eve taÅŸÄ±ndÄ± ve yeni bir dÃ¼zen kurdu.

AyrÄ±lÄ±k iÃ§in para istiyor Taliscada kriz

AYRILIK ÅžARTI BELLÄ° OLDU

BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n ayrÄ±lÄ±k ÅŸartÄ± olarak kulÃ¼pten tÃ¼m alacaklarÄ±nÄ± talep ediyor. Oyuncu ile kulÃ¼p yetkilileri arasÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan BrezilyalÄ±nÄ±n geleceÄŸi belli olacak.

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#Fenerbahçe#AyrÄ±lÄ±k#Talisca

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