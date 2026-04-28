Ayrılığın ardından Tedesco'dan bir açıklama daha: 'Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için dua edeceğim!'

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig
Ayrılığın ardından Tedescodan bir açıklama daha: Fenerbahçenin şampiyonluğu için dua edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 21:41

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco'dan bir açıklama daha geldi.

Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, ikinci açıklamasını Kicker'e yaptı.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"ÇOK ÜZÜCÜ"

"Bu şekilde sonuçlanması gerçekten çok üzücü. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Aslında kısa süre önce sözleşmemi erken uzatma ihtimali üzerine görüşmeler yapıyorduk. Şimdi ise ligdeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı."

"BU KADAR DUYGUSAL BİR ORTAMDA..."

"Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir."

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

"İstanbul'da çok yoğun ve sayısız deneyimle dolu bir dönem geçirdim. Bize her zaman destek olan taraftarlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü özel kılan onlar."

"F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN DUA EDECEĞİM"

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir."

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig

