Aynı maçlara farklı tahminlerle iki ayrı kupon yaptı… 90+5’te gelen gollerle 140.206 TL kazandı!

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İki maçta da goller 90+5’te geldi

Misli üyesi, Leeds United – Sunderland karşılaşması ile CA Sarmiento – Deportivo Riestra maçına farklı tahminlerin yer aldığı iki ayrı kupon oluşturdu. İngiltere Championship 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Leeds United ile Sunderland arasındaki mücadelenin ilk yarısına deplasman ekibi iyi başladı. Maçın başında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Sunderland, golü son maçların formda ismi Wilson Isidor’un ayağından 32. dakikada buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Sunderland ‘in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise çok farklı bir Leeds United vardı… İkinci yarının başından itibaren ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, dakika 78’de skoru Pascal Struijk’in kafa golüyle eşitledi.

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Bu dakikadan sonra galibiyet için saldıran Leeds United, bir türlü aradığı golü bulamadı. Tüm umutların tükendiği anda ise 25 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Pascal Struijk yeniden sahneye çıktı. Joe Rothwell’in 90+5’te sağ kanattan yaptığı ortaya harika yükselen Pascal Struijk, Leeds United’a galibiyeti getiren golü attı ve ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Böylelikle ilk kuponunda İlk Yarı/Maç Sonucu: 2/1 ve ikinci kuponunda İlk Yarı / Maç Sonucu: 0-1 / 2-1 tahminlerinde bulunan Misli üyesi, 23.40 ve 43.50’lik oranları yakalamış oldu.

Benzer senaryo Arjantin’de de yaşandı

Misli üyesinin diğer karşılaşması ise Arjantin Premier Ligi 6. Hafta mücadelesinde karşılaşan CA Sarmiento ile Deportivo Riestra arasında gerçekleşti. Misli üyesi benzer bir şekilde bu karşılaşmaya da ilk kuponunda İlk Yarı/Maç Sonucu: 2/1 ve ikinci kuponunda ise İlk Yarı / Maç Sonucu: 0-1 / 2-1 tahminlerinde bulundu. 5 puanla 12. sırada bulunan CA Sarmiento, maça iyi başlamasına rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı. Dakikalar 33’ü gösterdiğinde ise sahneye Deportivo Riestra’nın 28 yaşındaki forveti Nicolas Benegas çıktı. Sol kanattan içeri giren Jonathan Herrera, topu Nicolas Benegas’a bıraktı ve Arjantinli golcüye sadece dokunmak kaldı. Böylelikle Deportivo Riestra ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Heyecan son dakikalarda arttı, Misli üyesi 140.206 TL kazandı

İkinci yarıya galibiyet parolasıyla çıkan CA Sarmiento, aradığı golü dakika 84’te penaltıdan buldu. Ev sahibi ekip sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta topu ceza sahasına ortaladı. O sırada topu uzaklaştırmak isteyen Deportivo Riestra’nın 27 numaralı defans oyuncusu Jonatan Esteban Goitia, elle müdahalede bulundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. CA Sarmiento’nun 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Gabriel Carabajal, penaltıyı gole çevirerek galibiyet fitilini ateşledi.

Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip için tek bir hedef vardı. O da galibiyet… CA Sarmiento ataklarını sıklaştırırken oyuna sonradan giren Federico Paradela, 90+5’te ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu penaltıyı da gole çeviren Gabriel Carabajal, galibiyeti CA Sarmiento’ya getirdi ve İngiltere’deki son dakika golü Arjantin’de kelebek etkisi yarattı. Misli üyesi böylelikle iki farklı kuponda 34.50 ve 52’lik oran yakalamış oldu ve 90+5’te toplamda 140.206 TL kazandı. Misli üyesi bu kuponlarıyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kuponlar…