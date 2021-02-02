Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını sarı kırmızılılar 3 golle kazanırken Teknik Direktör Aykut Kocaman'la ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

G.Saray'a şansı tutmuyor

Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Galatasaray oldu.