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GeriFutbol Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 21:07 | Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor

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Aykut Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
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Medipol Başakşehir'in başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan Aykut Kocaman, sahadan istediği sonuçla ayrılamazken ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını sarı kırmızılılar 3 golle kazanırken Teknik Direktör Aykut Kocaman'la ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

G.Saray'a şansı tutmuyor

Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Galatasaray oldu.

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