Aykut Kocaman'ın Demba Ba kararı Başakşehir'e yaradı

Spor Arena / Detay - Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, bu sezon ligde kötü bir performans sergilerken lige tutunma mücadelesi verdi.

Şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına deneyimli teknik adam Aykut Kocaman'ı getiren ancak ilk haftalar yine istediği sonuçları elde edemeyen turuncu lacivertliler, son haftalarda ise büyük çıkış yakaladı.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan golcüsü Demba Ba ile Fenerbahçe maçının ardından yollarını ayıran Başakşehir, Ba kararının ardından ligde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alarak lige tutundu.

Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Demba Ba'nın ayrılığı sonrası çıkış yakalayan turuncu lacivertli ekip, bu süreçte 9 puan topladı.

PES ETMİYOR

Geriye düştüğü Ankaragücü maçında 2-1'le galip ayrılan Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez geri düştüğü bir maçı kazandı. Başakşehir, bu galibiyetlerin ikisini son iki karşılaşmada aldı.