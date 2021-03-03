Aykut Kocaman'dan VAR tepkisi! "G.Saray maçında hakem çağrılmadı..."

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Karşılaşmanın ardından takımın oyununu değerlendiren Kocaman, "Antalya maçında da gözüken bir şey vardı, saha yerleşimi iyi ama topu hızlandırmalıydık. İlk yarı kontrollüydük ikinci yarı maçı istediğimiz kıvama getirdik. Oyuncular her şeyi yaptı, söyleyecek bir şey yok. Doğru vuruş eksikti. Başakşehir standardında oynadılar." dedi.

"GALATASARAY MAÇIMIZDA HAKEM ÇAĞRILMADI"

VAR kararlarının standarta oturtulması gerektiğini belirten Kocaman, "Verilen ve iptal edilen penaltı kararı gri. Ahmet Çalık topa vuruyor ama Crivelli'nin topa gidişine engel oluyor. VAR'ın başındakiler, hakemin inisiyatifinin artmasını istiyor. Galatasaray maçımızda hakem çağrılmadı. Göztepe'de çağrılmadı. Burada neden çağrıldı?" diye konuştu.

KONYASPOR CEPHESİ

Ersan Parlatan, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan maçı iki ayrı devre olarak değerlendirmek gerekiyor. İlk devre istediklerimizi sahaya yansıtan bir oyun anlayışımız vardı. Oyun dengeliydi, iyi işler yaptık. Sonuçta gol girişimlerimiz oldu, rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı oyunun başında Başakşehir'in üstünlüğü vardı. Bunu her dakika bize hissettirdi. Oyuna ortak olmamızın sebebi çok basit top kayıplarıydı. Kazandığımız topları çok çabuk rakibe verdik, rakibe ikinci hatta üçüncü hücum şansı tanıdık. Kendi yarı sahamıza hapsolduk, zor anlar yaşadık. Tam bu dönemde, en iyi yaptığımız işle öne geçtik. Sonrasında 1-0'ı korumak istiyorduk. Oyuncularımız varını yoğunu ortaya koydu ama bir duran toptan yediğimiz golle karşılaşma 1-1 sonuçlandı."

Parlatan, aldıkları 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Karşılaşmanın geneline bakıldığında buradan galip ayrılsak özür dilemeyeceğiz ama maçın hakkı bizim galibiyetimiz değil diye düşünüyoruz. Başakşehir ikinci yarı bizi hapsetti. Bazen bir puana razı olmak gerekiyor. Buradan 1 puan almak da bizim için önemli. Her puanın değeri var. Mutlu şekilde Konya'ya döneceğiz." şeklinde konuştu.

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