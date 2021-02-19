Aykut Kocaman'dan Trabzonspor yorumu! "Ortalamaları, oyunun üstünde"

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden ve galibiyet hasretine son vermek isteyen Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman, maç öncesi iki takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Bordo mavili takımın oyunun üzerinde bir puan ortalaması yakaladığını belirten Kocaman, "Trabzonspor, kazanmayı başararak, kazanma alışkanlığı yakalayarak geldi. Abdullah hoca, Trabzonspor'da kuvvetli bir puan ortalaması yakaladı, bu normal değil. Ortalamaları, oyunun üstünde. Çok başarılı bir periyot. Başakşehir antrenörsüz sahaya çıksa bu kadar olmazdı. Üst üste 4 maçını kaybetmiş Başakşehir ve üst üste 6 maç kazanmış Trabzon. Bugün birisi bozulacak gibi gözüküyor." diye konuştu.