Aykut Kocaman'dan olay sözler! 'Ali Koç'un 'hırsız' iması beni çok kırdı! Volkan Demirel yüzde yüz haklı'

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Son olarak Başakşehir'in çalıştıran Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mertol TV Youtube kanalına konuşan 59 yaşındaki teknik adamın sözleri gündem oldu.

'TAM SAYFA BENİM AĞZIMDAN MANŞET ATILMIŞTI'

Kendisini en çok üzen konulara değinen Kocaman, 2010-11 sezonunda yaşanan bir olayı anlattı. Tecrübeli teknik direktör, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bizim şampiyon olduğumuz 2010-2011 yılında yazılmaması gereken bir durumla ilgili bir gazeteci arkadaşımızla sohbet ederken o yazmayı tercih etti. Arka arkaya 3 tane maçta Trabzonspor'a çok bariz uydurma penaltılar verilmişti. Ben de 'Trabzonspor'a verilen penaltılarda irdelenmeli' demiştim. Bunlar servis edilerek tam sayfa benim ağzımdan manşet atılmıştı. Hakikaten benim için üzüntü verici günlerden bir tanesidir.

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'GÜNEŞ, 'AYKUT KOCAMAN KİM OLUYOR' DEDİ, KÖPRÜLERİ ATTIM'

Güven duygusunun zedelenmesidir bu. Çünkü sohbet esnasında söylenmiş bir şey. Buna istinaden Şenol Güneş bir basın toplantısı yaptı. 'Bu Aykut Kocaman da kim oluyor ya' gibisinden gelen bir demeç verdi. Sivasspor maçının ardından bana soru gelince ben de köprüleri atan bir konuşma yaptım."

'BÜYÜK GAF! VOLKAN DEMİREL YÜZDE YÜZ HAKLI'

Hatırlanacağı üzere 22 Aralık'ta oynanan Trabzonspor-Bodrum FK maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmamış ve bu olay gündem olmuştu. Aykut Kocaman, bu durumun sorulması üzerine ise şu yorumu yaptı: "Volkan tepki gösterdiği konuda bana göre yüzde yüz haklı. Bir şehrin üzerinden sanki bir silindir geçmiş, yüz binlerce insan ölmüş, sen hâlâ çıkıp da orada 'bunlar antrenman yapabiliyorlarmış' diyorsan bu büyük bir gaftır."

'ALİ KOÇ BENİ ÇOK KIRDI'

Öte yandan Aykut Kocaman, kendisini üzen olayları anlatırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle alakalı yıllar önceki imasına da değindi. Kocaman, "Ali Koç’un beni ima ederek veri hırsızlığı yaptığımı ima etmesi... Benim antrenör arkadaşlarımın bir şeyler yaparak antrenörü göndermek istediğini, aslında bana yer açmak istediklerini vb. ima ederek konuşması beni çok kırdı." sözlerini sarf etti.