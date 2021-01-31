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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a transfer çalımı! İrfan Can derken...

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Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a transfer çalımı! İrfan Can derken...
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Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray ile ismi anılan futbolcu için devreye girdiği belirtildi. Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kalmışken sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirdi.

Hatayspor karşısında dağılan Başakşehir'de maçı tribünden izleyen deneyimli çalıştırıcı, transfer isteğini yönetime iletti. Buna göre atağa kalkan Başakşehirli kurmaylar, Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

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AYKUT KOCAMAN'IN İLK TRANSFER İSTEĞİ

Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımın resmi teklifini ilettiği oyuncu için yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Başakşehir'in yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle Yeni Malatyaspor'dan orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Aykut Kocamandan Galatasaraya transfer çalımı İrfan Can derken...

2 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a Azubuike Okechukwu ile birlikte 2 milyon euro teklif etti. Galatasaray'ın teklifinin ise 1.1 milyon euro olduğu belirtiliyordu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Tarafların görüşmesinin ardından büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Youssouf Ndayishimiye sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Burundi'nin Black Eagle takımından 45 bin euroya alınmıştı.

Aykut Kocamandan Galatasaraya transfer çalımı İrfan Can derken...

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