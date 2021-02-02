Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!

Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı konuşmalarda şöyle konuştu;

Seyirci olmayınca tatsız sesler oluyor. Bugün daha da batıcıydı. Oyuna dönelim, o tarafa girmeyelim. Burada puanlar alabilecek yeteri kadar pozisyon ürettik. Maçın skoru 3-0 olup da bir şeyler söylemek kolay olmuyor. Muslera'nın da maçın en iyi oyuncusu olduğunu söylemek lazım. Maçı anlatan cümle bu.

''OLAĞANÜSTÜ BİR ORTA''

Futbol sahalarında az görülecek bir orta, Galatasaray ceza sahamıza hemen hemen hiç giremedi ilk yarıda. Olağanüstü bir orta. 6-7 oyuncumuzu geçti. Beyinle yapılan bir vuruşla gol oldu.

''AYAĞINA TÜY DÜŞTÜ, ATTI KENDİNİ''

Hakemleri seyrediyorum tabii. Dışarıdayken de onları takip ediyordum. Onyekuru'nun ayağına tüy düştü, attı kendini. Donk, Demba Ba'yı itiyor ama penaltı değil. Kriter nedir? VAR'dakiler, sahadakiler için kriter nedir anlamak zor. Anlarız belki bir gün.

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