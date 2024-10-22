Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe yanıtı: Gel denirse gidilir

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem futbolcu olarak görev yapan sarı lacivertlilerin efsane ismi Aykut Kocaman, takıma dönme ihtimaline dair gelen soruyu yanıtladı.

HT Spor'a konuk olan Aykut Kocaman, "Kırmızı çizgileriniz var ama Fenerbahçe'den telefon geldi mi bu çizgilerin esneyebildiğini birçok kez gördüm. Fenerbahçe'den gelen telefon size ne hissettiriyor? sorusunu şu sözlerle cevapladı:

"Burası Türkiye... Bu kulüpler de çok önemli firmalar. İnanılmaz güçleri olan, içinden çıkan insanları çok önemli yerlere taşımış yerler. Fenerbahçe de Galatasaray da Beşiktaş da çok önemli yerler. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğu zaman 'Gel' deniyorsa birisine, o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz. Burada hissedilen duygu da; eğer bir yardıma ihtiyaç varsa yapabilmek için herkes, Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da yapabileceği her şeyi sonuna kadar yapar diye düşünüyorum. Naçizane benim duygum bu."