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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe yanıtı: Gel denirse gidilir

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Süper Lig
Aykut Kocamandan Fenerbahçe yanıtı: Gel denirse gidilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 22:26

Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'den gelen bir telefon size ne hissettiriyor?" sorusunu yanıt verdi.

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Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem futbolcu olarak görev yapan sarı lacivertlilerin efsane ismi Aykut Kocaman, takıma dönme ihtimaline dair gelen soruyu yanıtladı.

HT Spor'a konuk olan Aykut Kocaman, "Kırmızı çizgileriniz var ama Fenerbahçe'den telefon geldi mi bu çizgilerin esneyebildiğini birçok kez gördüm. Fenerbahçe'den gelen telefon size ne hissettiriyor? sorusunu şu sözlerle cevapladı:

"Burası Türkiye... Bu kulüpler de çok önemli firmalar. İnanılmaz güçleri olan, içinden çıkan insanları çok önemli yerlere taşımış yerler. Fenerbahçe de Galatasaray da Beşiktaş da çok önemli yerler. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğu zaman 'Gel' deniyorsa birisine, o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz. Burada hissedilen duygu da; eğer bir yardıma ihtiyaç varsa yapabilmek için herkes, Galatasaraylısı da Beşiktaşlısı da yapabileceği her şeyi sonuna kadar yapar diye düşünüyorum. Naçizane benim duygum bu."

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Süper Lig

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