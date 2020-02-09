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Futbol
İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ /KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Aykut Kocaman'dan duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı...

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İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.

Bugün sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede anlaşmayı fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü.

Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

Aykut Kocamandan duygusal veda Gözyaşlarını tutamadı...

Aykut Kocamandan duygusal veda Gözyaşlarını tutamadı...


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