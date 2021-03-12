Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı yorumu: 'Ucuz bir mağlubiyet'

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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, maç sonunda konuştu.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

1500 ila 2000 arasında ortalama hareket oluyor oyunda. Topla buluşmalar vb. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil, hepsi birbirine bağlı. Mağlubiyetin en önemli nedeni yok. Şampiyonluğu isteyen, tutkulu, sahaya yerleşimi daha iyi olan bir kulüp vardı.

BİZDEN DAHA İYİ OYNADILAR

Biz bir yapı inşa ediyoruz. Oyuncuları başlama, bitirme, sonradan oyuna girme konusunda tanımaya çalışıyoruz. Beşiktaş takımı kontrol yeteneği daha iyi oyunculardan kuruluydu. Ana etken, bizden daha iyi oynadılar

UCUZ BİR MAĞLUBİYET OLDU

Ucuz bir mağlubiyet oldu. Değiştireceğimiz ve değiştirmemiz gereken çok şey var. Bu bir gerçek. Takımın genetiği olan iki yıl önceki pozisyona, düzenli oynayan, ne yaptığını bilen pozisyona getirmek gerekiyor. Bu safhaları aşmalıyız. Ne söylesek, bir tarafı boşta kalır.