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Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a: O sözleri samimi bulmuyorum

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Ali Koç
Aykut Kocamandan Ali Koça: O sözleri samimi bulmuyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 20:38

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sarı lacivertli takımdaki kariyeri ve adının yeniden anılmasıyla ilgili konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışları içerisinde adı yeniden gündeme gelen Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin antrenörünün ayrılacağını söylediği günde, antrenör ararken, böyle bir dönemde denk geldi konuşmalarımız. Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da. Onu söylüyorum." dedi.

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"O SÖZLERİ SAMİMİ BULMUYORUM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce söylediği, "Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık." sözlerinin hatırlatılması üzerine Aykut Kocaman, "Ali Bey'in bu sözlerinin artık çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle olsaydı, bu kadar kriz ortamında, 5 senedir Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye Ligi'nin her isminden bahsedildi. Bir kişinin isminden bahsedilmedi; Aykut Kocaman. Eğer bu bir hata olarak görülüyorsa, hata olarak düzeltilmeliydi. Tekrar söylüyorum, ben bu denklemin içinde zaten yokum. Söylediğim sözlerin bir anlamı var, oturacağı, gideceği yer var. Ya da arkası var. Bütün hatalarıma rağmen dikkat ettim. Ama bu cümlenin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken, Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa... Ama bu kadar 100'lerce isim aranıyorsa, bu da bir hataysa, buradan yola çıkarak söylüyorum, samimiyet sorgulaması yapıyorum sadece. Eğer böyleyse bir hata düzeltmenin olması lazım. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Ali Koç

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