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GeriFutbol Aykut Kocaman: "Türk futbolunda bir zulüm dönemi hukuken bitti"
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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: "Türk futbolunda bir zulüm dönemi hukuken bitti"

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Aykut Kocaman: "Türk futbolunda bir zulüm dönemi hukuken bitti"

Aykut Kocaman, mahkemenin 'Futbolda Şike Kumpası' kararı sonrasında buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

F.Bahçe’nin 2010-11 sezonundaki teknik direktörü Aykut Kocaman “Bu kararla birlikte futbolda bir zulüm döneminin hukuksal olarak sona erdiğini söyleyebiliriz ancak Türk futboluna verdiği zarar uzun süreler devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Play Spor’a konuşan Kocaman “Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum ama bu buruk bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman: Türk futbolunda bir zulüm dönemi hukuken bitti

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