Aykut Kocaman tribünlere dikkat çekti! "Feci bir şey..."

Kocaman, hazırlık maçıyla ilgili olarak, "Bizim adımıza sezonun ilk hazırlık maçıydı. İyi oyun ya da kötü oyun diye bir nitelendirme yaparsam kendi oyuncularıma haksızlık olur. Ağır antrenmanlardan sonra ayaklar çok ağır olur. Maçta da bunun zorluklarını gördük. Benim adıma olumlu şeylerin biraz daha fazla olduğu bir oyun vardı" dedi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ilk hazırlık maçında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Medipol Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk hazırlık maçı olduğundan dolayı iyi oyun ya da kötü oyun diye bir tanımlama yapmanın doğru olmadığını söyleyen Kocaman, "Bugünkü oyunda bizim adımıza olumlu ya da olumsuz şeyler söylemek doğru olmaz. Bizim adımıza sezonun ilk hazırlık maçıydı. İyi oyun ya da kötü oyun diye bir nitelendirme yaparsam kendi oyuncularıma haksızlık olur. Ağır antrenmanlardan sonra ayaklar çok ağır olur. Maçta da bunun zorluklarını gördük. Benim adıma olumlu şeylerin biraz daha fazla olduğu bir oyun vardı. Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz ve bir adım üstüne gideceğiz gibi görünüyor. Bu sene, mesleğine pozitif bakan oyuncu sayımız çok fazla. Eğer onları 3’üncü bölgede biraz daha renklendirebilirsek olumlu şeyler olabilir gibi gözüküyordu antrenmanlarda" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ



Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sakarya ve Panathinaikos maçları iptal oldu. Malatyaspor ile bağlantı kurduk hem onlar hem de bizim adımıza iyi bir maç olacak gibi gözüküyor. Üç gün sonra Beşiktaş ile oynayacağız. Skordan bağımsız olarak ölçü belirlemek için son derece iyi maçlardan birisi olacak. Kasımpaşa, Hatay ve ardından Kasımpaşa maçları var. Sezon içerisinde yukarıda olma arzusu olan takımlarla oynayacağız gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi de biziz. Kendi adıma ölçü yapabilmek için iyi göstergelerin olacağı maçlar olarak gözüküyor" diye konuştu.



"BU FUTBOL DÜZENİNDE BURAYA DOĞRU GİTMEMİZ KAÇINILMAZDI"



Türk futbolunda kalitenin düştüğünü ve Avrupa ile aradaki farkın açıldığını ifade eden Aykut Kocaman, "10-12 yıldır ben Avrupa ile aramızdaki makasın açıldığını söylüyorum. Bunu sadece Avrupa ülkelerinin ileriye gitmesiyle değil bizim geriye gitmemizle açıklıyordum. Bu futbol düzeninde, bu düşünce yapısıyla buraya doğru gitmemiz kaçınılmazdı. Zaten düşen bir kalite var. Bu kalitenin düşüşünü biraz daha etkileyecek bir düzensizlik durumu var. Öte yandan biz düzensizliği ve kaosu çok sevdiğimiz için bunu belki bir süre sonra avantaja çevirebiliriz" şeklinde konuştu.



"FİZİK OLARAK MAKSİMUMU YAKALAMAK, 1.5-2 AY SÜRECEKTİR"



Takımının antrenmanlarda sergilediği görüntüden yola çıkarak geçtiğimiz senenin son 7 haftasındaki performansın üzerine koyabileceklerini düşündüğün söyleyen Kocaman, "Fizik olarak maksimumu yakalamak 1.5-2 ay daha sürecektir. Aynı zamanda da son Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da gözüktü ki artık dünyada, ezber oyununa döndü iş. Baskı, oyun oynatmama ve topu aldığında da ezber oyunu var. Biz de kendi adımıza, Türkiye’deki koşullar içinde bunu biraz daha yapabilirsek kendimizi, geçen senenin son 7 maçında bıraktığımız görüntüye taşıyabiliriz. Nerelere doğru dönüşebileceğini kestirmek kolay olmuyor çünkü malzememiz insan. Genel görüntü, şu anda daha iyi olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARSIZLIK GERÇEKTEN FECİ BİR ŞEY"



Yeni sezonla birlikte taraftarın statlara geri dönmesi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "13 aylık bir aranın ardından futbolun içine Şubat ayında girdim. Televizyondan seyrederken de kenarda izlerken de taraftarsızlık gerçekten feci bir şey. Futbolda olmazsa olmaz tek şey, futbolcular. Bunu ayıralım. Ancak bu futbolu oynamaya başladıktan sonra en önemli unsur ise taraftarlar. Taraftarların da dönecek olması, işi tahmin edilirliğin biraz dışına çıkararak kaliteyi arttırma zorunluluğuna götürebilir gibi gözüküyor. Umarım öyle olur. Herkese iyi şanslar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.