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Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

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#Aykut Kocaman#Konyaspor#Teknik Direktör
Aykut Kocaman, Süper Lige geri mi dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 11:07

Süper Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktörler arasında yer alan Aykut Kocaman geri mi dönüyor?. Başakşehir'den ayrılan ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Kocaman, yaklaşık 1.5 senedir takım çalıştırmıyordu. Bu sezon teknik direktör değişimleriyle yine konuşulan Süper Lig'de, Aykut Kocaman'ın geri döneceği iddiası ortaya atıldı.

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Teknik direktörlük kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörler arasında yer alıyor.

Son olarak 2021 yılında Şubat - Ekim arası Başakşehir'de görev yapan Kocaman, istenen sonuçlar alınamayınza görevden ayrılmış ve yerine Emre Belözoğlu gelmişti.

Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki Aykut Kocaman, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik direktörün 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.

KONYASPOR'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İlhan Palut ile yollarını olaylı bir şekilde ayıran ve göreve Aleksansar Stanojevic'i getiren Konyaspor'da soru işretleri devam ediyor. Göreve geldiğinden bu yana sadece Galatasaray maçını kazanan Stranojevic, yönetimde ve camiada güven ortamı oluşturamadı. Sabah'ın haberine göre Yeşil-beyazlı yönetim Sırp teknik adamı yeni sezon için düşünmüyor.

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Haberde Aykut Kocaman'ı takımın başına geçirmeyi planlayan yönetimin uzun soluklu bir proje başlatmayı düşündüğü de ifade edildi.

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#Aykut Kocaman#Konyaspor#Teknik Direktör

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