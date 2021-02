Aykut Kocaman: "Şu anki durum biraz sıkıntılı"

Okan Buruk'un yerine Medipol Başakşehir'in başına gelen Aykut Kocaman, takımın genel durumunun sıkıntılı olduğunu belirtirken, "2000 yılından beri antrenörlük yapıyorum. Pek çok sorun yaşadık. Şu anki durum biraz sıkıntılı. Takım kapasitesine uygun skorlar alamıyor. Ligdeki durumumuz da parlak değil. Antrenman yaptırmadığımız oyunculardan bir şey istemek kolay olmuyor. Çalıştığım her oyuncuya güvenirim, sahaya çıktığı sürece. Takım savunmasını oturtmak kolay denebilir. Hücum çok tekrar, çok alışkanlık isteyen bir olay. Tur hepimizin isteyeceği bir şey. Futbol şansının yanımızda olmasını diliyorum. Gerçekçi olmak tabii ki istiyoruz. Futbolda kolay vazgeçmek diye bir şey yok. Benim yapımda yok. Bugün takımın her türlü çabayı göstereceğine eminim. Bizim öncelikli hedefimiz ligde yukarılara çıkmak. Sonra da Fenerbahçe'yi geçersek kupayla devam ederiz." diye konuştu.