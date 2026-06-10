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Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor! Rizespor ile görüşmeler başladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Aykut Kocaman
Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor Rizespor ile görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 16:43

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğune geçmek için gün sayan Aykut Kocaman, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, transfer için Rizespor ile görüşme halinde.

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Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışında yaklaşık 2 katı oy farkı ile kazanan Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Başkan Yıldırım başkanlığının belli olmasının ardından hemen kolları sıvadı.

Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor Rizespor ile görüşmeler başladı

VEDAT MURIQI'DE İŞLEM TAMAM

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İlk iş olarak forvet takviyesini bitiren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi Mallorca'dan renklerine bağlamak için anlaşmaya vardı. 15 milyon Euro bonservisi karşılığında Kosovalı tecrübeli forvet yeniden Fenerbahçe forması giyecek. Yıldız futbolcunun transferinin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor Rizespor ile görüşmeler başladı

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YABANCI KURALI TRANSFERE YÖN VEREBİLİR

Yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması beklenen Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ve kurmayları da yeni sezon öncesi kadro mühendisliği için çalışmalarını sıklaştırmış durumda. Yeni yabancı kuralının 10+4 olmasından dolayı Sarı Lacivertliler yerli oyuncu pazarında da aktif rol oynamak istiyor.

Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor Rizespor ile görüşmeler başladı

TAHA ŞAHİN SÜRPRİZİ

Yabancı kuralının ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Taha Şahin oldu. Çaykur Rizespor forması giyen 25 yaşındaki sağ bek de transfere sıcak bakıyor. Genç futbolcunun Fenerbahçe alt yapısı çıkışlı olması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor Rizespor ile görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Alınan son bilgilere göre; Fenerbahçe ile Taha Şahin'in temsilcisi arasından görüşmeler sürüyor. Son kararı Aykut Kocaman ile birlikte Oğuz Çetin'in vereceği öğrenildi.

Aykut Kocaman ilk transferini yapıyor Rizespor ile görüşmeler başladı

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#Fenerbahçe#Transfer#Aykut Kocaman

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