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Aykut Kocaman için flaş açıklama! "Çıkan hiçbir habere..."

#Konyaspor#İlhan Palut#Aykut Kocaman
Aykut Kocaman için flaş açıklama Çıkan hiçbir habere...

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi çıkan Aykut Kocaman iddialarına ilişkin, "Kulüp resmi açıklama yapana kadar haberim yoktu. Artık sosyal medyanın bu kadar yoğun, hoyrat kullanıldığı ortamlarda çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum" dedi.

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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim'de deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, milli takımlardan dönen oyuncuların yenilenme çalışması yapacağını bildirdi.

Palut, İstanbul'da Galatasaray ile oynayacakları maçın zorluğuna işaret ederek, "İstanbul'a çok iyi mücadele edip, iyi futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla dönmeyi umuyoruz. Kolay maç değil. İyi mücadele etmek, iyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul'a gideceğiz." diye konuştu.

İlhan Palut, bir gazetecinin Başakşehir ile yolları ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına getirileceği yönündeki haberlerle ilgili sorusuna, "Kulüp resmi açıklama yapana kadar haberim yoktu. Artık sosyal medyanın bu kadar yoğun, hoyrat kullanıldığı ortamlarda çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum. Artık doğru, yalan birbirine karıştı. Etkileniyor musunuz' diye soracak olursanız, hayır etkilenmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

SKUBIC: HER ZAMAN GALİBİYET İÇİN OYNUYORUZ

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Yeşil-beyazlı oyuncu Nejc Skubic ise Galatasaray'a karşısında iyi maçlar oynadıklarını belirterek, bu maçta da güzel bir sonuç almak istediklerini kaydetti.

Takımın 8 haftadır yenilmediğini anımsatan Skubic, "Önceliğimiz her zaman kazanmak. Trabzonspor ve Alanyaspor maçında takımımız oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu maçlarda maalesef kaleci faktörü vardı. Bu iki maçta da kaleciler üstün bir performans sergilediğinden dolayı galibiyeti elimizden kaçırdık. Her zaman galibiyete oynayan bir Konyaspor var. Bunu Galatasaray maçında da göstermek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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#Konyaspor#İlhan Palut#Aykut Kocaman

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