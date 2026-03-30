Aykut Kocaman, geleceğiyle ilgili aldığı kararı açıkladı: 'Ya Fenerbahçe, ya milli takım!'

Fenerbahçe'de uzun yıllar hem futbolculuk hem de teknik direktörlük yapan bir süredir de takım çalıştırmayan sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

'YA FENERBAHÇE YA MİLLİ TAKIM'

"Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim.

'GALATASARAY İYİ DEĞİL'

Galatasaray'ın puan ortalaması şu an 2.46. Ki bu Galatasaray iyi değil! Şampiyonluk puanı önceden 75'lerdeydi. Bu rakamlar, artık başka bir ligin oynandığını gösteriyor. Son 4 yıldır böyle.

"TÜRKİYE'NİN HEP ORALARDA OLMASI GEREKİYOR"

Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı. Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Dünya Kupası da bir kaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak. Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup.

MONTELLA

Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zigzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor. Milli Takımı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an Milli Takımı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence.

BURAK YILMAZ MI AYKUT KOCAMAN MI?

Burak Yılmaz mı, ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim. Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor.

