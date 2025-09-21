Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde konuştu! Teknik direktörlük açıklaması

Haberin Devamı

Fenerbahçe kongre üyesi ve efsane ismi Aykut Kocaman, sarı lacivertlilerin kongresinde oyunu kullandı.

Kocaman, o verme işleminin ardından basın mensuplarına konuştu.

“TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM”

Kocaman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum."

“Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı."

"Son 3 yılda teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım.

Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. İlk 3-4 yılında kadroda ciddi zayıflık vardı. Yönetim, her ne kadar tersine şeyler söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi.

Sezon içi ihtiyaç dahilindeki dokunuşlar da doğru değildi. Benim dönemim de dahil, aslan payı her zaman başkan ve yönetimindir. Teknik direktör ve oyuncular sonra gelir. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkan sorumludur.

Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok.

Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım."