Aykut Kocaman: "Fenerbahçe dünyanın her tarafından hoca aradı, bir tek benim ismim geçmedi"

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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibe geri dönme ihtimaliyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. HT Spor’da soruları cevaplayan Kocaman, “Fenerbahçe'den gelen bir telefon size ne hissettiriyor?” sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi. Kocaman, “Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda 'Gel' deniyorsa, o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN HER TARAFINDAN HOCA ARANDI, BİR TEK BENİM İSMİM GEÇMEDİ"

Fenerbahçe'nin hoca arayışlarına girdiği dönemlerde adının geçmemesiyle ilgili sitemde bulunan Kocaman, "2017/18'de ayrıldım Fenerbahçe'den. Bir sürü teknik direktör krizleri arayışları oldu. Olmalıydım demiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Dünyanın her tarafından hoca arandı, bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi." şeklinde konuştu.

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"GEL' DENİYORSA BİRİSİNE, O GİDER. BUNUN BAŞKA BİR ŞEYİ OLMAZ."

Kocaman, Türkiye’deki büyük kulüplerin sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal anlamda da büyük bir güç olduğunu vurgularken, "Burası Türkiye... Bu kulüpler de çok önemli firmalar. İnanılmaz güçleri olan, içinden çıkan insanları çok önemli yerlere taşımış yerler. Fenerbahçe de Galatasaray da Beşiktaş da çok önemli yerler. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğu zaman 'Gel' deniyorsa birisine, o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz." dedi.