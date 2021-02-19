Aykut Kocaman da çare olamadı! Tek galibiyet Fenerbahçe'ye karşı...
Medipol Başakşehir'in başına geldikten sonra ligde 4 maça çıkan Aykut Kocaman, yine puanla tanışamadı. Ligde 0 çeken Kocaman'ın tek galibiyeti ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Geçen seneyi şampiyon olarak tamamlayan ancak yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk'la yollarını ayırırken yerine ligin deneyimli ismi Aykut Kocaman'ı getirmişti.
KALEYİ BULAN İLK ŞUT 90+4'TE
Kocaman yönetiminde ilk galibiyetini bordo mavilililer karşısında almak isteyen Başakşehir, ilk isabetli şutunu 90+4'te çektiği maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.
Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyamayan Başakşehir, Trabzonspor'da ilk profesyonel maçına çıkan 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu'nu test etme şansını ancak maçın uzatma bölümünde buldu.
Uzatma dakikalarında gelişen Başakşehir atağında sağ çaprazda topla buluşan Gulbrandsen, kaleyi düşündü ancak Kağan ayaklarıyla topu çıkardı.
KOCAMAN'LA LİGDE 4'TE 0
İlk maçına Galatasaray karşısında çıkan Kocaman, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken ligde çıktığı Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarının tamamında puan yüzü görmedi.
TEK GALİBİYET FENERBAHÇE'YE KARŞI
Süper Lig'de istediği sonuçları henüz alamayan Kocaman'ın ekibi, Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Kocaman'la henüz ligde puan alamayan turuncu lacivertliler, 24 puanla 18 sırada yer aldı. Başakşehir, gelecek hafta Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk olacak.