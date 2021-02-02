Aykut Kocaman, Başakşehir'de ilk maçında Fatih Terim'e karşı! Galatasaray'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Beşiktaş'a derbi maçta yenildikten sonra çıktığı 3 maçta fire vermeden 9 puan toplayan Galatasaray, transferin son gününde kadrosunu Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ile güçlendirdi.

- Gedson Fernandes koronavirüs karantinasında, Mohamed ve Yedlin ise son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ancak ilk 11'de yer almaları beklenmiyor.

- TD Fatih Terim son maçların kazanan kadrosu ve düzenini bozmayacaktır. Hücum merkezinde Ryan Babel, arkasında ise Emre Kılınç, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Arda Turan yer alır.

- Savunmadaki "Ryan Donk & Marcao" ikilisi de bozulmaz. Christian Luyindama yedek başlar.

- Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao ve Oğulcan Çağlayan sakat, Omar Elabdellaoui rehabilitasyon sürecinde...

BAŞAKŞEHİR

- Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayıp tarih yazan Başakşehir, yeni sezonda istediği ritmi bir türlü bulamayınca Okan Buruk'la yollarını ayrıma kararı aldı.

- Takımın başına da tecrübeli isim Aykut Kocaman getirildi. Kocaman, Başakşehir ile 1 tam gün antrenmanda birlikte oldu, ilk resmi maçına çıkacak.

- İrfan Can Kahveci takımdan ayrıldı, Fenerbahçe'nin serbest bıraktığı Tolga Ciğerci ile Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye takıma katıldı.

- Daha önce de Junior Fernandes ve Ömer ali Şahiner takviyeleri yapılmıştı.

- Sakatlıkları bulunan Berkay Özcan, Rafael, Nacer Chadli ve Edin Visça zorlu maçta Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

- Son 2 lig maçını ve Süper Kupa'yı pas geçen Giuliano ise iyileşti, TD Aykut Kocaman'dan forma bekliyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Başakşehir'in Aykut Kocaman öncesinde çıktığı son 6 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitmişti.

- Fatih Terim ile Kocaman daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu, 6 kez sahadan Terim galip ayrıldı. (6 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%48'lik kesim Fernando Muslera'nın kaleye dönmesiyle üst üste 3 kez kazanan sarı-kırmızılı takımdan bir galibiyet daha bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Aykut Kocaman'ın Başakşehir'e gelmeden önceki teknik direktörlük kariyerine göz atalım...